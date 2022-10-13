Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА.

"Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів", - ідеться в повідомлені.

Зазначили, що в деяких районах Київської області, можливо, буде чути звуки вибухів, а також закликали зберігати спокій і довіряти виключно офіційним джерелам.

12 жовтня на Київщині працювали сапери.

13 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури Бучанського району Київщини.