На Київщині чути вибухи. Просять бути спокійними – працюють сапери
12 жовтня у Бучанському районі Київщини та в деяких населених пунктах Білоцерківського району працюють сапери
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району (Бучанського - ред.), – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що у разі оголошення сигналу повітряної тривоги потрібно негайно перейти до укриття.
- Протягом 10 жовтня РФ завдала понад 61 ракетний та 32 авіаційні удари, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ. Проте 73 повітряні цілі було знищено українськими підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках.
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