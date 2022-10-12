На Київщині чути вибухи. Просять бути спокійними – працюють сапери

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району (Бучанського - ред.), – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що у разі оголошення сигналу повітряної тривоги потрібно негайно перейти до укриття.