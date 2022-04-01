На Київщині запровадили комендантську годину з 21:00 1 квітня до 6:00 2 квітня

Про це заявив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.



"Із 1 до 2 квітня комендантська година в Київській області триватиме з 21:00 до 6:00 ранку. Дія тимчасових обмежень розповсюджується на всі райони регіону", - повідомив він.



Олександр Павлюк нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й в інших громадських місцях без спецперепустки та посвідчення особи. Також облрада закликала не виходити з домівок і вдень, щоб вчасно спуститися в укриття.



"Хоча останніми днями наші сили оборони звільнили від окупантів багато міст та сіл Київщини, втрачати пильність ще зарано. Тож кожен має бути ефективним на своєму фронті. Поки військові, правоохоронці, рятувальники зачищають населені пункти від небезпеки, мирні жителі мають берегти себе та дотримуватися всіх рекомендацій влади", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, у Запоріжжі теж вводять посилену комендантську годину.

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