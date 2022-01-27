На кордоні між Польщею та Білоруссю знайшли застреленим польського військового
Неподалік від польсько-білоруського кордону знайшли застреленим 22-річного військовослужбовця Польщі
Про це повідомляє Wiadomosci.
"Інцидент стався до того, як солдат почав переодягатися на станції. Сім'я солдата була повідомлена і її доглядав психолог", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили недалеко від Біловежі.
За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.
На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.
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