На кордоні між Польщею та Білоруссю знайшли застреленим польського військового

Про це повідомляє Wiadomosci.



"Інцидент стався до того, як солдат почав переодягатися на станції. Сім'я солдата була повідомлена і її доглядав психолог", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що тіло солдата 9-ї танкової кавалерійської бригади Польщі виявили недалеко від Біловежі.



За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок пострілу з табельної зброї. Наголошують, що це могло бути самогубство.



На місце було викликано службу швидкої медичної допомоги. Обставини смерті солдата з'ясовуються.



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