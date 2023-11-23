На кордоні США та Канади вибухнув автомобіль: двоє людей загинули

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на губернаторку Нью-Йорка Кеті Хочул.

За її словами, попереднє розслідування не виявило жодних ознак того, що інцидент був терактом.

Федеральне бюро розслідувань розслідує інцидент, який змусив владу закрити пункт пропуску на кордоні Rainbow Bridge між Ніагарським водоспадом Нью-Йорк - Онтаріо.

Хочул розповіла, що автомобіль "врізався в будку митниці та прикордонника, і машина, і будка одразу вибухнули, спалахнули. Я бачила відео зіткнення, воно було абсолютно сюрреалістичним".

Двоє представників правоохоронних органів США заявили, що влада вважає, що інцидент міг бути через необережного водія.

За даними поліції, загинули двоє людей, які перебували в автомобілі, одного співробітника прикордонної служби США поранено.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, автомобіль, що прямував зі Сполучених Штатів до Канади, під'їхав до прикордонного переходу на великій швидкості зустрічною смугою.

Інцидент спричинив деякі перебої в місцевому русі напередодні свята Дня подяки.