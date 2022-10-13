Про це він розповів в етері Еспресо.



"Я розкажу по пунктах, що не так з російською версією підриву Кримського мосту. По-перше, вони розказують про падіння двох прольотів мосту, але за супутниковими знімками видно, що впало три прольоти. Тобто два прольоти поряд з вантажівкою, яка була тоді на мосту, і третій трішки раніше. З цього можна зробити висновок, що вибухів було як мінімум два", - пояснив CEO розвідувального агентства "Molfar".



Артем Старосєк зауважив, якщо вибух був би зверху, то скоріш за все на самому мосту утворився б великий отвір, якого по суті немає, а видно падіння прольотів біля кріплення до своїх основ.



"Ми покадрово розбили відео і побачили, що під час руху вантажівки по мосту, вона перебувала не в епіцентрі вибуху, бо сам епіцентр був трішки справа і вогонь йшов дещо з моря до середини дорожнього полотна. Тобто, якщо взяти ці всі факти разом, то можна зробити висновок, що скоріше за все вантажівка не вибухала, а вона згоріла від чогось іншого, що вибухнуло чи з боку, чи знизу моста", - прокоментував Старосєк.

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