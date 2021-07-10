На Кубані не вистачає антикоронавірусної вакцини

Про це прокурор регіону Роман Прасков заявив на засіданні оперативного штабу за участі губернатора Василя Голубєва, передає Еспресо.TV.



"Ось міністр охорони здоров'я доповів вам, що вакцин достатньо, але це не так. Я з цим вкрай не згоден. На прикладі своїх співробітників, які звертаються безпосередньо по вакцинацію, і їм відмовляють через відсутність вакцини в низці муніципальних утворень і взагалі в Ростові-на-Дону", - наводить слова голови наглядового відомства КавказРеалії.



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Тож прокурор Ростовської області закликав оперативніше реагувати на дефіцит вакцини і більш ефективно розподіляти її між муніципалітетами.



Як наголосив Прасков, на мільйонний Ростов витрачається всього вісім тисяч вакцин, в той час як, за словами регіонального міністра охорони здоров'я Юрія Кобзєва, зараз в наявності нібито є понад 100 тис/ вакцин і очікується надходження нових партій російського препарату.



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Інформація про дефіцит вакцини (а мова про Sputnik V) й раніше надходила з різних частини РФ. Зокрема, про це заявляли у Санкт-Петербурзі, а також на Поволжі та на Далекому Сході.



При цьому місцеві жителі названих регіонів вказують на пріоретність в забезпеченні вакциною насамперед Москви, а не "звичайних" областей та кра

в РФ.

Кубань (Ростовська область, Краснодарський та Ставропольський краї РФ) є етнічно українськими землями.

100 років тому там діяла незалежна українська козацька держава під назвою "Кубанська Народна Республіка", що як і ЗУНР прагнула воз'їднатися з УНР. Після тривалих боїв землі КубНР було загарбано Радянською Росією.

Ще в 90-их роках учні кубанських шкіл вивчали українську мову на факультативах, що було скасовано новою хвилею русифікації неросійських суб'єктів федерації всередині РФ, розпочатою з приходом до влади у цій країні Володимира Путіна.