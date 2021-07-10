Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ На Кубані не вистачає антикоронавірусної вакцини

На Кубані не вистачає антикоронавірусної вакцини

10 липня, 2021 субота
14:59
Світ

Співробітники прокуратури Ростова-на-Дону (Кубань, РФ) та низки муніципалітетів Ростовської області не можуть зробити щеплення від коронавірусу через відсутність вакцини

Про це прокурор регіону Роман Прасков заявив на засіданні оперативного штабу за участі губернатора Василя Голубєва, передає Еспресо.TV.

"Ось міністр охорони здоров'я доповів вам, що вакцин достатньо, але це не так. Я з цим вкрай не згоден. На прикладі своїх співробітників, які звертаються безпосередньо по вакцинацію, і їм відмовляють через відсутність вакцини в низці муніципальних утворень і взагалі в Ростові-на-Дону", - наводить слова голови наглядового відомства КавказРеалії.

Читайте також: Sputnik виявився повним пшиком. Мільйони росіян чекатимуть смерті, тоді як наближеним до Путіна дадуть Pfizer, - Піонтковський

Тож прокурор Ростовської області закликав оперативніше реагувати на дефіцит вакцини і більш ефективно розподіляти її між муніципалітетами.

Як наголосив Прасков, на мільйонний Ростов витрачається всього вісім тисяч вакцин, в той час як, за словами регіонального міністра охорони здоров'я Юрія Кобзєва, зараз в наявності нібито є понад 100 тис/ вакцин і очікується надходження нових партій російського препарату.

Читайте також: "Сморід такий, що навіть маска не допомагає". Крематорій у Петербурзі не справляється з померлими від COVID

Інформація про дефіцит вакцини (а мова про Sputnik V) й раніше надходила з різних частини РФ. Зокрема, про це заявляли у Санкт-Петербурзі, а також на Поволжі та на Далекому Сході.

При цьому місцеві жителі названих регіонів вказують на пріоретність в забезпеченні вакциною насамперед Москви, а не "звичайних" областей та кра
в РФ.

  • Кубань (Ростовська область, Краснодарський та Ставропольський краї РФ) є етнічно українськими землями.
  • 100 років тому там діяла незалежна українська козацька держава під назвою "Кубанська Народна Республіка", що як і ЗУНР прагнула воз'їднатися з УНР. Після тривалих боїв землі КубНР було загарбано Радянською Росією.
  • Ще в 90-их роках учні кубанських шкіл вивчали українську мову на факультативах, що було скасовано новою хвилею русифікації неросійських суб'єктів федерації всередині РФ, розпочатою з приходом до влади у цій країні Володимира Путіна.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
вакцина
Кубань
Вакцинація
новини Кубані
Читайте також:
Податки нерухомість
Автор Ольга Чайка
9 липня, 2021 п'ятниця
Депутати готують нові податки на нерухомість. Що про це думають експерти
Петро Толстой
8 липня, 2021 четвер
Віцеспікер Держдуми РФ Толстой запропонував “перевішати на ліхтарях купку негідників, які захопили владу” в Україні
Костянтин Єлісєєв
9 липня, 2021 п'ятниця
"Боялися Росії": ексрадник Порошенка розповів, як один із лідерів ЄС відмовляв Яценюка від Угоди про асоціацію
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.41
  • EUR
    Купівля 32.08
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
10 липня
15:33
Світлана Тихановська
Тихановська розповіла, що мала неформальну зустріч із Зеленським
15:16
Каспер Шмейхель
Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020
15:12
Володимир Гройсман
"Ми боремося за те, щоб бути європейською країною, а українські політики вітають компартію КНР", − Гройсман
14:41
Цей день в історії: перший термін Кучми та призначення прем'єром Лазаренка
14:15
"Сморід такий, що навіть маска не допомагає". Крематорій у Петербурзі не справляється з померлими від COVID
14:01
У Дніпрі п'яний спустив ротвейлера на стареньку жінку
13:40
Дмитро Сологуб
"У влади немає запиту на розбудову інституцій, натомість є мода на швидкі рішення", – заступник голови НБУ Дмитро Сологуб
13:31
На Волині збирачам ягід платять по 500 грн за зміну
13:18
Затримано директора та головспеца Регістру судноплавства України
13:00
Таджикістан струсонуло на 5-6 балів. Є жертви
12:45
Інфекціоніст пояснив, як уникнути осінньої хвилі COVID-19
12:35
Володимир Гройсман
"До 1 січня 2024 року потрібно зупинити закон про продаж землі", − Володимир Гройсман
12:14
Йшла 7 км в пошуку бабусі. На пляжі в Лазурному загубилася дівчинка
11:54
В РФ заборонили футболки з написом "Росія буде холодною"
11:33
Названо причину масової затримки потягів у Києві
11:12
На День металурга в Маріуполі виступить Kazka, а в Авдіївці чекатимуть на Сергія Міхалка
10:49
Туркменістан підтягує військову техніку до кордону з Афганістаном
10:11
Під Донецьком загорілися склади, - ЗМІ
09:50
Пандемія COVID-19: за добу заразилося 507 українців, 20 померло. Попереду йдуть Київ і Харків
09:30
Люди стрибали у воду. На фестивалі у Коростені вибухнули каністри з бензином
09:05
Через спеку у Чернігові подовжили час роботи фонтанів
08:40
9 липня на фронті: росіяни вбили українського воїна й поранили ще трьох
08:16
Гаїті просить США ввести війська
08:00
В Івано-Франківську потонув чоловік
07:22
Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження
2021, п'ятниця
9 липня
23:26
Через недоброчесність членів Вищої ради правосуддя та проблеми в законопроєкті №5068 судова система може бути повністю паралізована, - Шиба
23:09
При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору
22:58
Олексій Резніков
"Аж до депортації": Резніков розповів про настрої в уряді щодо росіян, які незаконно оселилися в Криму
22:45
Андрій Єрмак
Єрмак і Нуланд обговорили реформи в Україні та російські навчання "Запад-2021", - Никифоров
22:28
Олексій Резніков
Україна відправила Венеційській комісії законопроєкт щодо перехідного періоду на Донбасі, - Резніков
22:08
З 14 липня Мальта пускатиме лише вакцинованих громадян
22:01
На кордоні Киргизстану і Таджикистану внаслідок стрілянини загинув прикордонник
21:52
Російські хакери
Сайт ВМС України не працював, у Міноборони заявили про російську кібератаку
21:23
У Нідерландах на місяць посилюють карантин
21:03
Олександр Корнієнко
Корнієнко закликав Юрченка скласти депутатський мандат через ДТП під дією наркотиків
20:54
У Харкові 10-11 липня працюватимуть 5 центрів вакцинації: список адрес
20:54
У Бангладеш сталася пожежа на фабриці соків, загинули 52 людини
20:44
Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим
20:38
Володимир Путін та Джо Байден розпочали зустріч в Женеві
Байден закликав Путіна вжити заходів щодо атак російських хакерів
20:33
ФК РУХ
"Рух" відреагував на заборону УАФ проводити матчі УПЛ на "Україні", клуб може припинити своє існування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV