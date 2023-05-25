Про це у ранковому зведенні 25 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

ЗСУ знищили 4 дрони й уразили 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях і 4 важливі цілі росіян

Так, авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі окупантів.

Крім того, протягом минулої доби українські воїни також знищили 3 ворожі ударні БПЛА типу Shahed та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".

Росія завдала 30 авіаударів та здійснила 39 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

У Генштабі зазначають, що Російська Федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну.

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по Юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни не припиняють спроб покращити тактичне положення.

Вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдали авіаудару в районі Кислівки.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори.

Під ворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка.

Завдала авіаційних ударів біля Новокалинового, Степового та Авдіївки. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Водночас ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. Артобстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські солдати обороняються.

Здійснили обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Михайлівка, Новотягинка і Велетенське на Херсонщині та місто Херсон.