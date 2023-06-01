Про це він розказав в етері Еспресо.

"Російські війська концентрують свої сили на Куп'янському напрямку, там у них різношерстне угруповання через те, що велика проблема з особовим складом. Вони не мають можливості формувати більш-менш монолітні угруповання, тому підтягують всі підрозділи, які їм вдається знайти. Це підрозділи й повітряно-десантні, і мотострілецькі, і БАРС, і територіальних військ, і армійських корпусів народних міліцій з окупованих територій. Також туди направляють різні ПВК, крім Вагнера, там є Факел, Ветерани, Патріот та інші. Вони ще використовували як екстрений набір особового складу роти "Шторм Z", у яких є питання з законом", - повідомив речник Східного угруповання військ.

Сергій Череватий зауважив, що на цьому напрямку противник намагається бути активним.

"За останню добу ворог робив шість спроб штурмувати наші позиції, 522 рази завдав артилерійських ударів та 23 авіаудари. Російські війська отримали потужну вогневу відповідь: 52 окупанти знищені, 85 поранено, 4 взято у полон. Також відмінусували танк Т-72, БТР-70, міномет, станцію РЕБ та один командно-спостережний пункт противника", - проінформував Череватий.