На лівобережжі Херсонщини побільшало російських дезертирів, - Гуменюк

Про це сьогодні, 26 лютого, стало відомо під час етеру "Єдині новини".

"Росіянам немає спокою навіть на Лівобережжі Херсонщини, яке вони вважали основною безпечною позицією. Вони постійно маневрують, вишукують місця, де їм буде спокійно, але таких місць вони не знайдуть", - зазначила вона

"Саме через це в них суттєво похитнувся морально-психологічний стан, є дуже багато тих, хто втікає з позицій. Російські військові нині вишукують дезертирів у цивільних житлових будинках, у лісопосадках і посилюють поліцейські методи серед цивільного населення", - сказала Гуменюк.

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Окрім цього, Наталія Гуменюк наголосила, що рашисти намагались розмістити ДРГ на островах, але плавзасоби, котрі вони вкрали в місцевих жителів, ЗСУ вчасно виявляли і ефективно знищили разом з окупантами.

"Зараз у них немає на чому пливти, хіба що на надувних матрацах, на котрих вони тікали ще з правого берега Дніпра, — зазначила вона. - Також ми спостерігаємо, що ворог намагається підтягувати резерви, котрі зможуть облаштувати інженерні та оборонні фортифікаційні споруди в тимчасово окупованому Криму. Це говорить про те, що вони усвідомлюють напрямок, у якому доведеться рухатись".