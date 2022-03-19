На Луганщині більше не існує інфраструктури, – голова Луганської ОВА
Сергій Гайдай наголосив, що критично розбиті всі водогони, вся електромережа, газові труби
"Однак профільні майстри виходять на роботу і що можуть, то намагаються виправити. В деяких районах навіть є світло, газ, вода”, – сказав він в етері Espreso.TV.
Гайдай розповів: "День на Луганщині завершується добре, але він був дуже важким. Офісу Президента разом з Іриною Верещук вдалось домовитись про ще один день тиші для гуманітарної місії".
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Також він додав, що в деякі громади не можуть завезти ту гуманітарну допомогу, яка є. За його словами, там тривають постійні обстріли. Населений пункт Рубіжне обстрілювали декілька годин поспіль.
Окрім того, Гайдай наголосив: "Сьогодні вдалось зробити дві великі місії: передовсім це евакуація людей, ми вивезли близько 700 людей з різних куточків Луганщини: з Рубіжного, Кремінної, Сєверодонецька, Лисичанська, з Попасної. Проблеми виникли з Попасною. Туди зайшли дві колони автобусів, одна забрала 130 людей з інтернату, а друга потрапила під дуже щільний обстріл, всі живі, проте людей трохи контузило".
Гайдай зауважив, що паралельно вдалось відправити 5 фур гуманітарного вантажу: “У Рубіжному наші захисники записали відео, щоб спростувати всі фейки, що Луганщину здали".
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