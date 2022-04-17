На Луганщині частина населених пунктів залишається без світла, газу та води, - голова ОВА
Станом на 17 квітня у луганській області без газопостачання залишились 37 населених пунктів, знеструмлені 32 населених пункти. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську та Сєвєродонецьку
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами без газу залишились 108 109 людей. Це 29 населених пунктів повністю та 8 частково.
Без електроенергії 101 055 мешканців області. Це 18 населених пунктів повністю та 14 частково.
Наразі призупинена подача води на населені пункти комунальним підприємством "Попаснянський районний водоканал". Крім того, води немає в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську та Сєвєродонецьку.
"Ця ситуація змінюється щогодини. Зранку ми відновили подачу електроенергії, пізніше виявилось, що у цей час росіяни пошкодили водогін. Щось лагодимо за півдня, серозні пошкодження потребують декількох діб, критичні – завершення активних бойових дій. Для прикладу, вчора поновили газопостачання для 1 100 сімей в двох населених пунктах, однак 8 500 домівок знову знеструмлені. Аварійні бригади і чергові електромонтери, газовики, слюсарі майже не відпочивають", - написав Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про евакуацію 17 квітня й закликав людей виїжджати до безпечних областей.
- Уранці 17 квітня росіяни з артилерії обстріляли Кремінну на Луганщині, унаслідок чого було поранено та шпиталізовано одну людину
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