Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрювані, під час роботи помічниками суддів районного відділення в Луганській області, почали співпрацювати з адміністрацією РФ – "ЛНР". Вони допомогли створенні та організації так званої прокуратури Біловодського району "ЛНР". Далі ці персони отримали посади прокурорів у незаконно створеному органі.

"За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом колишнім працівникам одного з районних судів Луганської області у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Після окупації одного з населених пунктів Харківщини очільниця місцевого суду почала підготовку установи до співпраці з армією РФ. 12 травня ДБР повідомило судді про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення.

5 квітня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили про підозру в держзраді судді та керівнику апарату одного з районних судів Луганської області.

Нагадаємо, що 15 березня на Харківщині депутату селищної ради від партії ОПЗЖ повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb