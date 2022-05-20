На Луганщині двом експомічникам суддів повідомили про підозру в держзраді та співпраці з окупантами
Прокуратура повідомила про підозру двом експомічникам суддів на Луганщині, за співпрацю з окупантами ОРДЛО та державну зраду
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Підозрювані, під час роботи помічниками суддів районного відділення в Луганській області, почали співпрацювати з адміністрацією РФ – "ЛНР". Вони допомогли створенні та організації так званої прокуратури Біловодського району "ЛНР". Далі ці персони отримали посади прокурорів у незаконно створеному органі.
"За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом колишнім працівникам одного з районних судів Луганської області у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", – йдеться в повідомленні.
- Після окупації одного з населених пунктів Харківщини очільниця місцевого суду почала підготовку установи до співпраці з армією РФ. 12 травня ДБР повідомило судді про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення.
- 5 квітня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили про підозру в держзраді судді та керівнику апарату одного з районних судів Луганської області.
- Нагадаємо, що 15 березня на Харківщині депутату селищної ради від партії ОПЗЖ повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.61
- Актуальне
- Важливе