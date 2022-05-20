English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал На Луганщині двом експомічникам суддів повідомили про підозру в держзраді та співпраці з окупантами

На Луганщині двом експомічникам суддів повідомили про підозру в держзраді та співпраці з окупантами

20 травня, 2022 п'ятниця
14:27
Кримінал арешт

Прокуратура повідомила про підозру двом експомічникам суддів на Луганщині, за співпрацю з окупантами ОРДЛО та державну зраду

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрювані, під час роботи помічниками суддів районного відділення в Луганській області, почали співпрацювати з адміністрацією РФ – "ЛНР". Вони допомогли створенні та організації так званої прокуратури Біловодського району "ЛНР". Далі ці персони отримали посади прокурорів у незаконно створеному органі.

"За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом колишнім працівникам одного з районних судів Луганської області у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", – йдеться в повідомленні.

  • Після окупації одного з населених пунктів Харківщини очільниця місцевого суду почала підготовку установи до співпраці з армією РФ. 12 травня ДБР повідомило судді про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення.
  • 5 квітня слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосили про підозру в держзраді судді та керівнику апарату одного з районних судів Луганської області.
  • Нагадаємо, що 15 березня на Харківщині депутату селищної ради від партії ОПЗЖ повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

суд
Луганщина
війна з Росією
ОРДЛО
новини Луганщини
держзрада
Читайте також:
окупанти танк
20 травня, 2022 п'ятниця
Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Марія Захарова
19 травня, 2022 четвер
Росія підготувала "сюрприз" у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 травня, 2022 середа
Лідери ЄС стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію, - Politico
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
20 травня
15:09
Азовсталь
Дружини захисників Азовсталі оголосили про намір створити організацію із захисту прав українських військовополонених
15:04
наркотики
Коньяк і наркотики. Російські солдати в перехопленій розмові діляться "секретами" ведення війни
14:54
На фото Наталія Степаненко з двома дітьми, які переїхали в будинок, що належить JCB
Виробник будівельної техніки JCB запропонував житло 70 українцям у Британії
14:48
Газпром
Газпром повідомив про зупинку постачання газу до Фінляндії з 21 травня
14:46
Дія
У Дії можна оформити статус безробітного й отримувати грошову допомогу
14:33
комендантська година
У місті Оріхів на Запоріжжі запроваджують подовжену комендантську годину
14:32
Попасна
На Луганщині внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 11 тис. будинків
14:32
Ексклюзив
Віктор Ягун
Росія не може використати ядерну зброю, у них немає технічної можливості це зробити, — генерал-майор запасу СБУ Ягун
14:22
школа
В українських школах оновлять предмет інформатики: пілотний проєкт запустять у 50 закладах з вересня
14:11
вітер
Укргідрометцентр попереджає про грози і шквальний вітер у Києві
14:04
Ексклюзив
Віталій Портников
Ключ до деокупації Криму - звільнення Херсонщини, - Портников
14:00
китай
Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, - Reuters
13:58
Фінляндія
Фінляндія очікує 10-20 тис. біженців з України
13:58
окупанти рф
Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку, де було понад 200 цивільних: щонайменше троє людей загинули
13:54
Віталій Кім
За час повномасштабної агресії Росії на Миколаївщині окупанти вбили 255 людей і зруйнували 3,5 тис. будівель
13:54
Сергій Шойгу
Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Шойгу обіцяє розгорнути 12 військових частин та підрозділів біля кордонів
13:50
обстріл ракета
Окупанти обстріляли Полтавщину: пошкоджено інфраструктурний обʼєкт у Лубенській ТГ
13:41
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вище військове керівництво дало наказ зберегти життя та здоров'я військовослужбовців і припинити оборону міста": командир полку "Азов" розповів подробиці евакуації з Азовсталі
13:33
Посол України в Польщі подарував вишиванку панотцю, який заспівав "Ой у лузі червона калина" під час Великоднього богослужіння
13:26
На фото дитина з України у Швеції
У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти, - посол
13:12
СБУ
СБУ звільнила з полону дитину військової, від якої росіяни вимагали розвіддані
13:05
Зеленський Дуда
"Анджею, може, бачимось востаннє": Дуда сказав, що 23 лютого Зеленський попередив його про напад РФ за кілька годин
12:57
Рубіжне
У Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель, - Гайдай
12:53
Під час "адаптації" викладатимуть лише три предмети: окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ
12:51
Розстріляли з танків лікарню в Тростянці: двом окупантам оголосили підозру
12:49
Сергій Шкарлет
Вступати до закладів вищої освіти в Україні цьогоріч мають намір понад 360 тисяч абітурієнтів
12:41
скраплений газ
У Катарі заявили про готовність постачати скраплений газ до Німеччини з 2024 року
12:30
Окупанти змушують українських військовополонених збирати тіла загиблих побратимів у ОРЛО, - Денісова
12:30
Оновлено
Енергодар протест
В Енергодарі працівники пожежної частини вийшли на протест з вимогою звільнити викраденого начальника
12:29
Україна укріпить кордон із Білоруссю бетонними плитами, - мер Житомира Сухомлин
12:23
Андрій Мельник
"Створюється враження, що канцлер не хоче постачання": посол Мельник звинуватив Шольца в затягуванні часу в питанні зброї для України
12:16
росія прапор занепад
Економіка РФ продовжує руйнуватися: зареєстровано уже понад 60 тис. справ про банкрутство, - українська розвідка
12:07
На Донеччині й Луганщині окупанти обстріляли 54 населені пункти за добу: близько 20 людей загинуло, 50 отримали поранення
11:54
Казахстан
Іноземні компанії переводять бізнес з Росії до Казахстану, - заступник міністра закордонних справ Василенко
11:52
Ексклюзив
Дефолт Росії
Росія може оголосити офіційний дефолт вже у червні, - інвестиційний банкір Фурса
11:50
поліція затримала
На Закарпатті поліція викрила чоловіків, які незаконно переправляли через кордон ухилянтів
11:46
Оновлено
Вадим Шишимарін
Суд над російським військовим Шишимаріним за вбивство цивільного українця продовжиться 23 травня
11:33
Reserved
Reserved, Sinsay і Cropp: компанія LPP продає російський бізнес китайцям
11:28
Ексклюзив
ЄС Україна
Найбільш небезпечною заявою навколо вступу України в ЄС є пропозиція Франції щодо "європейської політичної спільноти", — нардепка Геращенко
11:23
Прикордонники затримали на Київщині іноземця з символікою спецназу РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV