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Закликала підлеглих зрадити Україну та співпрацювати з окупантами: судді з Харківщини повідомили про підозру в держзраді

12 травня, 2022 четвер
16:19
Кримінал ДБР

Після окупації одного з населених пунктів Харківщини, очільниця місцевого суду почала підготовку установи до співпраці з армією РФ. ДБР повідомило судді про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення

Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Підозрювана підбивала колег і правоохоронців зрадити країну та співпрацювати із ворогом.

"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", – йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР повідомили судді про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
  • 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
  • ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
  • 29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. 
  • Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Іллю Киву "зробили запроданцем Медведчук, великі гроші і ефіри на російському телебаченні". Аваков заявив, що якби його зустрів, то власноручно застрелив би.

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змова
державна зрада
ДБР
співпраця з окупантами
Харківщина
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