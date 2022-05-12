Закликала підлеглих зрадити Україну та співпрацювати з окупантами: судді з Харківщини повідомили про підозру в держзраді

Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Підозрювана підбивала колег і правоохоронців зрадити країну та співпрацювати із ворогом.

"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", – йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР повідомили судді про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Іллю Киву "зробили запроданцем Медведчук, великі гроші і ефіри на російському телебаченні". Аваков заявив, що якби його зустрів, то власноручно застрелив би.

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