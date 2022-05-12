Закликала підлеглих зрадити Україну та співпрацювати з окупантами: судді з Харківщини повідомили про підозру в держзраді
Після окупації одного з населених пунктів Харківщини, очільниця місцевого суду почала підготовку установи до співпраці з армією РФ. ДБР повідомило судді про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне ув'язнення
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
Підозрювана підбивала колег і правоохоронців зрадити країну та співпрацювати із ворогом.
"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", – йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР повідомили судді про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
- 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
- ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
- 29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Іллю Киву "зробили запроданцем Медведчук, великі гроші і ефіри на російському телебаченні". Аваков заявив, що якби його зустрів, то власноручно застрелив би.
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