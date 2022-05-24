На Луганщині обстріляли хімічний завод "Азот", четверо людей загинуло
Внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло четверо людей, які ховались на території "Азоту" – одного з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості в Європи
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям"- написав Гайдай.
- Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли загинули 12 людей, ще 40 зазнали поранень.
- Окупанти обстрілювали околиці Сумщини з території РФ, пошкоджено житлові будинки.
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