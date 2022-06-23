Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Він зауважив, що з 22 червня Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані росіянами, але українські військові стримують загарбників у Сєверодонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки. Також у Сєверодонецьку окупанти знищують промисловість.

"На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також Заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєверодонецьк від життя та робочих місць", - зауважив Сергій Гайдай.

Упродовд 22 червня окупанти кілька разів накрили вогнем Лисичанськ. В одній зі шкіл міста зафіксовано руйнування.

"За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів. Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - наголосив голова ОВА.

Також росіяни завдали авіаударів по Верхньокам’янці, Сєверодонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних - по Гірському.

Станом на ранок 23 червня окупанти захопили Лоскутівку й Рай-Олександрівку, а також наступають у районі Лисичанська й Золотого.

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