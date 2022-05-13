На Луганщині українські десантники збили російський гелікоптер Мі-28
На Луганщині 12 травня ППО ЗСУ знищила російський ударний гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець"
Про це в телеграмі повідомило командування ДШВ ЗСУ.
"Вчора на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець"", - ідеться в повідомленні.
Десантники зауважили, що цей гелікоптер використовують для пошуку та знищення танків, іншої броньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей і живої сили в умовах активної протидії обстрілами.
- 12 травня на Луганщині 81-а бригада збила ще один російський вертоліт - Мі-24.
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