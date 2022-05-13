Про це в телеграмі повідомило командування ДШВ ЗСУ.

"Вчора на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець"", - ідеться в повідомленні.

Десантники зауважили, що цей гелікоптер використовують для пошуку та знищення танків, іншої броньованої техніки, малошвидкісних повітряних цілей і живої сили в умовах активної протидії обстрілами.

12 травня на Луганщині 81-а бригада збила ще один російський вертоліт - Мі-24.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb