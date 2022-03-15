На Луганщині ЗСУ знищили російські танки й БМП разом з екіпажами, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам.



"На Луганщині один з підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила знищив три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами", - наголосили в Генштабі.



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