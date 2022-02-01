На Львівщині викрили зловмисників, які розікрали з бюджету понад 6 млн на реконструкції сміттєвого полігону та зірвали міжнародний проєкт під егідою ЄБРР

Про це повідомляє пресцентр СБУ Львівщини.



Зловмисники привласнили понад 6 млн грн, виділених на реконструкцію місцевого сміттєвого полігону у Львівській області.



Проєкт виконували в межах програми міжнародної допомоги за інвестиційні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та передбачав фінансування на десятки млн грн.



Слідство з'ясувало, що в серпні - жовтні 2018 році керівник Львівського комунального підприємства перерахував на рахунок підрядної організації 5,49 млн грн авансових платежів. Водночас підрядник отримав за нібито виконані роботи 740 тис грн без підтверджувальних документів і складених актів приймання виконаних робіт.



За договором підрядник мав реконструювати сміттєвий полігон до кінця 2018 року. Однак він скерував гроші на рахунок "компаній-прокладок", де вони осідали. Реконструкцію розпочато не було.



У ході проведеного аудиту та ініційованої СБУ судової економічної експертизи підтверджено нанесення шкоди громаді Львівщини на загальну суму 740 тис. грн. Також триває розслідування для підтвердження нанесення збитків на суму 5,49 млн грн.



Зрив проєкту за підтримки ЄБРР завдав збитків міжнародному іміджу України як надійного партнера.



Під час шести обшуків в офісах ділків, адміністративних приміщеннях Львівської міської ради та за адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.



Ексдиректору комунального підприємства Львівської міськради повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії для встановлення причетності посадових осіб Львівської міської ради до протиправної схеми. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb