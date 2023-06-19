Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"З 375 домів, що зазнали підтоплення, всі 375 уже не підтоплені. ДСНС працює по відкачуванню, облаштовані додаткові помпи, тобто в нас ситуація стабільна. Крім того, два мости, які пішли під воду, збудовані Конотопським шляхо-відновлювальним полком за допомогою UNITED24 (один – дерев'яний, інший бетонний), - вони вистояли, ними вже відкрито проїзд", - зазначив Віталій Кім.

На його думку, найближчим часом ситуація вирівняється, адже вода відступила. Лише в Снігурівці залишилося 50 см підтоплення, однак це вже нижче критичної точки.

"Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім", - додав голова ОВА.

Він також прокоментував інформацію про виявлення холероподібного вібріона у водоймах області.

"Так, справді, ми щодня робимо аналізи, висіваємо деякі кишкові палички, однак потрібно зазначити, що це, зокрема, і сезонна історія. Минулого року приблизно такі самі показники були плюс-мінус без затоплення. Ситуація важка, але на це накладається також сезонність", - пояснив Кім.

Підтоплення Миколаївщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.

Внаслідок цього, на вечір 7 червня у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані та затоплені мости й городи. Наступного дня підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. За ніч рівень води у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.

Вже 11 червня повідомлялося, що рівень затоплення на Миколаївщині продовжує знижуватися.

Станом на 12 червня зазначалося, що в Миколаївській області затоплено 13 населених пунктів, внаслідок чого одна людина загинула.

Вже 16 червня в ДСНС повідомили, що в регіоні підтопленими залишаються 35 будівель, а також городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств у Баштанському районі.