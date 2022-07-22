На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли сільськогосподарські будівлі, гаражі та спричинили займання полів
На Миколаївщині 21–22 липня окупанти обстріляли сільськогосподарські будівлі, гаражі, магазин, поля із зерном
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
Унаслідок російських обстрілів Українки Галицинівської громади 21 липня горіли сільськогосподарькі будівлі й техніка. За Лиманами зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Люди не постраждали.
О 17:00 21 липня від обстрілів Калинівки Воскресенської громади загорілися пожнивні залишки, лісосмуга та чагарники на відкритій території.
Також 22 липня окупанти гатили по Первомайській громаді.
"Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Близько 05:00 були обстріли села Новомиколаївка. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, орієнтовно з 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівка та Максимівка. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - зазначив Віталій Кім.
Близько 20:00 21 липня та 05:00 22 липня загарбники відкрили вогонь по Широкому Широківської громади та влучили в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.
О 14:00 21 липня під ворожими обстрілами опинився Зелений Клин Баштанської громади. Унаслідок влучання боєприпасів і їхніх уламків за межами населеного пункту горіли суха трава та пожнивні залишки.
Тривають обстріли сіл на лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минуло відносно спокійно.
- У ніч на 21 липня росіяни обстріляли сімома ракетами С-300 Миколаїв.
- Віталій Кім показав відео влучання двома російськими ракетами по пункту гумдопомоги в Миколаєві.
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