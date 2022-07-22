Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Унаслідок російських обстрілів Українки Галицинівської громади 21 липня горіли сільськогосподарькі будівлі й техніка. За Лиманами зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Люди не постраждали.

О 17:00 21 липня від обстрілів Калинівки Воскресенської громади загорілися пожнивні залишки, лісосмуга та чагарники на відкритій території.

Також 22 липня окупанти гатили по Первомайській громаді.

"Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Близько 05:00 були обстріли села Новомиколаївка. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, орієнтовно з 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівка та Максимівка. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - зазначив Віталій Кім.

Близько 20:00 21 липня та 05:00 22 липня загарбники відкрили вогонь по Широкому Широківської громади та влучили в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

О 14:00 21 липня під ворожими обстрілами опинився Зелений Клин Баштанської громади. Унаслідок влучання боєприпасів і їхніх уламків за межами населеного пункту горіли суха трава та пожнивні залишки.

Тривають обстріли сіл на лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минуло відносно спокійно.

У ніч на 21 липня росіяни обстріляли сімома ракетами С-300 Миколаїв.

Віталій Кім показав відео влучання двома російськими ракетами по пункту гумдопомоги в Миколаєві.

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