На Нікопольщині внаслідок артобстрілу росіян поранено двох чоловіків

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків – 35 та 68 років. Обох їх доправили до місцевої лікарні. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Деталі обстрілу з’ясовуються.

У ніч проти 11 листопада окупанти гатили по Марганецькій, Нікопольській та Мирівській громадах Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приміщення закладу освіти та приватне помешкання

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