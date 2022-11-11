На Нікопольщині внаслідок артобстрілу росіян поранено двох чоловіків
Увечері росіяни обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню та артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків – 35 та 68 років. Обох їх доправили до місцевої лікарні. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Деталі обстрілу з’ясовуються.
- У ніч проти 11 листопада окупанти гатили по Марганецькій, Нікопольській та Мирівській громадах Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приміщення закладу освіти та приватне помешкання
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