Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"Примітивний лідер Путін розповідає своїй примітивній аудиторії. У Росії є частина людей, яка все розуміє, але боїться. Основна маса росіян - це 70-80% підтримують вторгнення Росії в Україну. Новорічний виступ Путіна - це клоунада 1950-1960 років часів Радянського Союзу. Путін - це людина, яка жодного разу не була на фронті. Яка розпочала найкривавішу війну сучасній історії. Ця війна вбила сотню тисяч його співгромадян незрозуміло навіщо. Ця людина розповідає про якісь перемоги, яких по факту немає. Путін розповідає про нові території, які вони не змогли взяти шляхом своєї масовості та своєї безжальності", - підкреслив Костенко.



Полковник СБУ також додав, що окупанти захопили українців, яких зараз утримують у полоні.



"Все це Путін намагається пояснити своїм громадянам. Пояснити, що вони повертають російський суверенітет. Кому потрібна та Росія! Її взагалі скоро не буде. Це будуть країни зі своїми власними суверенітетами. Все, що Путін зараз розповідає - це агонія, він намагається пояснити свої програші. Вже всі експерти визнали, що тло, на якому стоїть Путін - це не солдати, які брали участь у війні в Україні, це ряджені ФСБешніки. Тому, що Путін боїться реальних солдатів, які пришли з війни й стали б у нього за спиною. Він завжди обманює російський народ", - додав Костенко.

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ частіше з'являється на публіці. Одна з причин - Путін став більше думати про свою популярність та імідж у Росії

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні

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