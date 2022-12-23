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ISW: Путін намагається зняти з себе відповідальність за тривалу війни в Україні

23 грудня, 2022 п'ятниця
06:18
війна з Росією Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні

Про це вважає Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля, кажуть аналітики.

В Інституті нагадали, що російські військові не здобули жодної значної перемоги з моменту падіння Лисичанська 3 липня.

"Путін і представники міністерства оборони РФ неодноразово виступали з заявами і пропонували розпливчасті виправдання військових невдач в останні дні, ймовірно, намагаючись применшити наслідки тривалої війни", – наголошують експерти.

Інші ключові висновки ISW

  • Володимир Путін й надалі відмовлятися ставитись до Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною
  • Риторика Путіна є частиною триваючої російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави
  • Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні у сфері безпеки
  • Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вторгся в Україну, щоб запобігти вигаданому запланованому нападу України на окуповані Росією Донбас і Крим
  • Кремль заявив, що Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав лінію фронту в Україні, ймовірно, для того, щоб відвести критику від того, що Шойгу не вважають одним з лідерів воєнного часу
  • Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з російськими чиновниками щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції
  • Російсько-терористичні війська продовжували проводити обмежені контратаки по лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної
  • Російсько-терористичні війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки
  • Окупаційні війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму через побоювання українських контрнаступальних операцій
  • Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючої мобілізації
  • Українські партизани продовжують завдавати удари по російській окупаційній владі

Нагадаємо, 22 грудня під час зустрічі з пропагандистами Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні, вперше вживши це визначення. Раніше він називав "спецоперацією" війну проти України.

Після цього один з російських депутатів подали в суд на Путіна за те, що той назвав "спецоперацію" війною.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
Військові новини
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