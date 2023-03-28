На Одещині через негоду без світла залишились 28 населених пунктів
У вівторок в Одеській області через негоду знеструмлено 28 населених пунктів. Енергетики працюють над заживленням регіону
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Наразі 11 аварійних бригад працюють над відновленням електропостачання для жителів Одеської області. Станом на 10:00 через негоду без світла залишилось 28 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.
"Найбільше постраждав Одеський і Білгород-Дністровський райони", - додали в компанії.
- Раніше в Укренерго повідомляли, що переведення на літній час суттєво не вплинуло на роботу енергосистеми.
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