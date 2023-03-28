На Одещині через негоду без світла залишились 28 населених пунктів

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Наразі 11 аварійних бригад працюють над відновленням електропостачання для жителів Одеської області. Станом на 10:00 через негоду без світла залишилось 28 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

"Найбільше постраждав Одеський і Білгород-Дністровський райони", - додали в компанії.