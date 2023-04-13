На Одещину передали реанімобілі, придбані за гроші донорів United24
Медики Одеської області отримали 8 автомобілів швидкої допомоги, які придбали за гроші донорів через платформу United24
Про це інформує United24.
Вісім швидких отримали спеціалісти на Одещині. Зокрема автівки поїхали до Білгород-Дністровського, Ізмаїлу, Южного, селища Старі Маяки та на підстанції №1 та №7 міста Одеси.
"Коли ми отримуємо нове сучасне обладнання і нові машини, це дуже надихає. Ми відчуваємо підтримку, турботу. А в нашій роботі дуже важливо не вигорати. Дякуємо всім, хто допомагає", сказала фельдшерка підстанції №1 міста Одеси Анна.
Це реанімобілі типу С, які розроблено та обладнано для транспортування пацієнтів, здійснення ускладненого догляду та нагляду за ними.
"Дякуємо за турботу про українських лікарів нашим донорам та партнерам з усього світу!" - наголосили у пресслужбі.
Довідково. Фандрейзинговій платформі United24 за місяць виповниться рік. Серед амбасадорів: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.
- Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу у межах проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".
- За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.
- Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24 й обговорив з ним відбудову та розмінування України.
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