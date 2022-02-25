На період військових дій можна знайти житло на Заході України: волонтери створили сайт
Група волонтерів за добу розробила сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку, а той хто готовий прийняти у себе вдома сім'ю, яка шукає захисту, може в свою чергу заявити про це
Назва такого сайту "Прихисток", передає Еспресо.Tv.
Зазначається, що сайт зможе працювати ефективно за умови, що кількість пропозицій притулку дорівнюватиме кількості тих, хто просить захисту.
"Сьогодні всі ми повинні бути максимально зібрані, об'єднані і підтримувати один одного", - йдеться на сайті.
Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у важкій ситуації-тисніть на кнопку "Надати житло".
Якщо ви потребуєте притулку - тисніть кнопку "Знайти житло".
"Українці, давайте в цей важкий час об'єднуватися і допомагати один одному!", - наголошують засновники сайту.
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