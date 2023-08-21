На півдні Каліфорнії під час тропічного шторму стався землетрус
На півдні штату Каліфорнія, США, під час тропічного шторму Хіларі стався землетрус магнітудою 5,1
Про це повідомляє Reuters.
Епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також після нього було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.
"Наразі немає повідомлень про пошкодження, однак землетрус сильно відчувався в окрузі Вентура", - йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.
Проте в американській службі моніторингу за цунамі кажуть, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.
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