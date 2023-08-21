Про це повідомляє Reuters.

Епіцентр поштовхів розташований на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. Також після нього було зафіксовано кілька дрібніших афтершоків.

"Наразі немає повідомлень про пошкодження, однак землетрус сильно відчувався в окрузі Вентура", - йдеться у повідомленні адміністрації округу Вентура.

Проте в американській службі моніторингу за цунамі кажуть, що загрози з океану внаслідок землетрусу немає.