На півдні українські захисники знищили станцію радіоелектронної боротьби противника

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу 29 квітня ворожі втрати складають: 16 рашистів, броньована та автомобільна техніка, станція радіоелектронної боротьби.

"На Херсонщині окупанти і їх новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, натомість, намагаються підкупити населення рубльовими виплатами.На Миколаївщині правоохоронцями затримано трьох російських військових, які входили до складу угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС. А біля обласного центру був виявлений схрон із протитанковим озброєнням. Схованку облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві.

На Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо погрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки", - пишуть військові.

Також вони зазначають, що вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза ракетних ударів.

Нагадаємо, у зоні ООС українські захисники відбили 14 ворожих атак та знищили 11 танків та 7 безпілотників

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