На Півдні залишається 20 тис. російських військових, які перебувають в оперативному оточенні, - офіцер ЗСУ Березовець
Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що на правому березі Дніпра залишаються підрозділи так званих ДНР, ЛНР та підрозділи з російських регіонів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На правому березі Дніпра бурятів вже не залишилось, там стояла їхня бригада десантно-штурмових військ, яка втратила 60% особового складу. Зараз там перебувають підрозділи так званих ДНР, ЛНР, або підрозділи з російських регіонів - псковські десантники й подібні до них", - пояснив Березовець.
За його словами, загальна чисельність всього угруповання на правому березі Дніпра складає до 20 тис. російських військовослужбовців.
"Вони фактично знаходяться в оперативному оточенні. Їх було більше, але вони встигли частину вивезти на лівий берег. При спробі перетину річки Дніпро - ворог буде знищений, тому, що всі переправи, кожен метр Дніпра пристріляний HIMARS. Треба ЗСУ дати закінчити роботу не поспішаючи, не підганяючи й не вимагаючи негайних результатів", - зауважив Березовець.
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