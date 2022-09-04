Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На правому березі Дніпра бурятів вже не залишилось, там стояла їхня бригада десантно-штурмових військ, яка втратила 60% особового складу. Зараз там перебувають підрозділи так званих ДНР, ЛНР, або підрозділи з російських регіонів - псковські десантники й подібні до них", - пояснив Березовець.

За його словами, загальна чисельність всього угруповання на правому березі Дніпра складає до 20 тис. російських військовослужбовців.

"Вони фактично знаходяться в оперативному оточенні. Їх було більше, але вони встигли частину вивезти на лівий берег. При спробі перетину річки Дніпро - ворог буде знищений, тому, що всі переправи, кожен метр Дніпра пристріляний HIMARS. Треба ЗСУ дати закінчити роботу не поспішаючи, не підганяючи й не вимагаючи негайних результатів", - зауважив Березовець.

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