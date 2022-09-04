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Головна війна з Росією На Півдні залишається 20 тис. російських військових, які перебувають в оперативному оточенні, - офіцер ЗСУ Березовець
Ексклюзив

На Півдні залишається 20 тис. російських військових, які перебувають в оперативному оточенні, - офіцер ЗСУ Березовець

4 вересня, 2022 неділя
14:55
війна з Росією карта бойових дій Південь Херсон

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що на правому березі Дніпра залишаються підрозділи так званих ДНР, ЛНР та підрозділи з російських регіонів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На правому березі Дніпра бурятів вже не залишилось, там стояла їхня бригада десантно-штурмових військ, яка втратила 60% особового складу. Зараз там перебувають підрозділи так званих ДНР, ЛНР, або підрозділи з російських регіонів - псковські десантники й подібні до них", - пояснив Березовець.

За його словами, загальна чисельність всього угруповання на правому березі Дніпра складає до 20 тис. російських військовослужбовців.

"Вони фактично знаходяться в оперативному оточенні. Їх було більше, але вони встигли частину вивезти на лівий берег. При спробі перетину річки Дніпро - ворог буде знищений, тому, що всі переправи, кожен метр Дніпра пристріляний HIMARS. Треба ЗСУ дати закінчити роботу не поспішаючи, не підганяючи й не вимагаючи негайних результатів", - зауважив Березовець.

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