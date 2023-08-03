На півночі Індії заблокували інтернет для боротьби з дезінформацією під час заворушень
У деяких районах північного штату Харіана в Індії тимчасово заблокували роботу інтернету з метою протидії поширенню дезінформації
Про це з посиланням на урядову постанову Індії пише Сіньхуа.
"Тимчасову заборону на надання інтернет-послуг у деяких районах північного штату Індії Харіана, де вирує насильство, було продовжено до 5 серпня", - йдеться у повідомленні.
Серед районів, в яких введено заборону, є Нух, Фарідабад, Палвал, Сохна, Патауді та Манесар.
Зазначається, що мобільний інтернет у регіоні було відключено з метою "припинення поширення дезінформації й чуток у районах штату, схильних до насильства". Користувачі мобільних телефонів зможуть здійснювати лише голосові дзвінки.
Агентство нагадує, що між жителями двох населених пунктів у Харіані 31 липня розгорівся кривавий конфлікт, жертвами якого стали щонайменше шестеро людей. Під час заворушень було підпалено понад 100 транспортних засобів, у тому числі особисті.
"Насильство тривало кілька годин на фоні закидання камінням і стрілянини з незаконної зброї", - йдеться у повідомленні.
За останні три дні в поліцію надійшло понад 40 заяв, заарештували 116 людей. Вживаються заходи щодо встановлення осіб учасників заворушень, зокрема тих, хто відкрив вогонь.
- Нещодавно у Франції тривали заворушення, що виникли через смерть підлітка від рук поліцейського. Було сотні заарештованих й постраждалих.
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