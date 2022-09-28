На полі бою зруйнуються всі російські химери щодо розширення території РФ, - експерт з міжнародної безпеки Їжак
Експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Їжак вважає, що Росія з кожним кроком котиться з гори на яку піднялась у 2000-х, намагаючись бути впливовою світовою країною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Позиції Росії послабились, псевдореферендум на окупованих українських територіях - це спроба анексії, яка не буде мати жодних юридичних наслідків. Анексія спрямована для того, щоб створити певний ентузіазм у Росії. Тому, що для російського населення важливо постійно захоплювати території. Вони намагаються зменшити спроби України щодо деокупації захоплених територій", - підкреслив Їжак.
За його словами, Путін вже має професійну деформацію, як працівник колишнього КДБ.
"Росія сама себе збуджує заявами, що її кордони розташовані в іншому місті, але це ніяк не змінює ставлення світу до кордонів Росії та ставлення світу до підтримки України. Все буде вирішено на полі бою і на полі бою зруйнуються всі російські химери щодо розширення території РФ", - додав Їжак.
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