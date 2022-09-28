Путін воюватиме силами людей похилого віку та офісного планктону, - Подоляк
Російський президент Володимир Путін планує в Україні смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Мобілізація по-російськи... Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону", - написав він.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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Офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов сказав, що російська мобілізація перевантажить і так перевантажену логістику, кине на фронт велику кількість ненавченого м'яса та викличе соціальну та економічну напругу в РФ.
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