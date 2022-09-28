Путін воюватиме силами людей похилого віку та офісного планктону, - Подоляк

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Мобілізація по-російськи... Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону", - написав він.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов сказав, що російська мобілізація перевантажить і так перевантажену логістику, кине на фронт велику кількість ненавченого м'яса та викличе соціальну та економічну напругу в РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb