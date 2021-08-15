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На полігоні "Десна" показали українських бойових роботів

15 серпня, 2021 неділя
07:50
технології

На базі Військового навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, в суботу, 14 серпня 2021 року, відбувся показ бойових та транспортних роботизованих платформ від вітчизняних виробників, розроблених на замовлення Міністерства оборони для потреб Збройні Сили України

Із розробками українського оборонно-промислового комплексу ознайомився міністр оборони України Андрій Таран, передає Еспресо.TV.

Представники компаній провели презентацію своїх виробів, розповіли про тактико-технічні характеристики наземних дронів та продемонстрували можливості застосування роботизованої техніки.

"Під час практичного виконання завдань, представлені платформи долали перешкоди на пересіченій місцевості з вантажами, протистояли системам радіоелектронної боротьби, виконували навчально-бойові завдання тощо", - зазначається у повідомленні Міноборони.

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Як видно на світлинах, вони також можуть евакуйовувати поранених з поля бою.

Разом з тим, під час нинішнього показу наземних дронів, військові фахівці звернули увагу виробників на недоліки представленої техніки.

"Очікується, що після доопрацювання розробки одночасно за єдиною програмою і методиками їх оцінки будуть представлені на державні випробування", - підсумували у відомстві.












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Міноборони України
Чернігівська область
ЗСУ
роботи
Чернігівщина
Десна
полігон
Андрій Таран
новини Чернігівщини
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