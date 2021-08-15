На полігоні "Десна" показали українських бойових роботів

Із розробками українського оборонно-промислового комплексу ознайомився міністр оборони України Андрій Таран, передає Еспресо.TV.



Представники компаній провели презентацію своїх виробів, розповіли про тактико-технічні характеристики наземних дронів та продемонстрували можливості застосування роботизованої техніки.



"Під час практичного виконання завдань, представлені платформи долали перешкоди на пересіченій місцевості з вантажами, протистояли системам радіоелектронної боротьби, виконували навчально-бойові завдання тощо", - зазначається у повідомленні Міноборони.



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Як видно на світлинах, вони також можуть евакуйовувати поранених з поля бою.



Разом з тим, під час нинішнього показу наземних дронів, військові фахівці звернули увагу виробників на недоліки представленої техніки.



"Очікується, що після доопрацювання розробки одночасно за єдиною програмою і методиками їх оцінки будуть представлені на державні випробування", - підсумували у відомстві.

























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