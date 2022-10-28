На Полтавщині 28 жовтня проведуть навчання військових: лунатимуть постріли й вибухи
На Полтавщині 28 жовтня триватимуть стрільби й навчання з техніки метання гранат, тому місцевих попередили про постріли та вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"28 жовтня на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. У Миргородській громаді - навчання з техніки метання гранат", - наголосив він.
Мешканців області закликали бути спокійними, якщо лунатимуть постріли чи вибухи.
- 28 жовтня на Київщині й Миколаївщині знешкоджують вибухонебезпечні предмети, тому лунають вибухи.
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