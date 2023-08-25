На Полтавщині вагони зійшли з рейок. Які пасажирські потяги можуть затриматися

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За резервним маршрутом курсуватимуть потяги:

711 Краматорськ-Київ

723 Харків-Київ

724 Київ-Харків

21 Харків-Львів

22 Львів-Харків

17 Харків-Ужгород

73 Харків-Перемишль

93 Харків-Хелм

В Укрзалізниці звернули увагу, що поїзди, які мали прямувати через станцію Полтава-Київська натомість проїжджатимуть станцію Полтава-Південна.

"Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", - додали у пресслужбі.

У компанії додали, що уже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.