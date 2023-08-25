На Полтавщині вагони зійшли з рейок. Які пасажирські потяги можуть затриматися
Вісім потягів харківського напрямку через сходження вантажних вагонів на Полтавщині курсуватимуть за резервним маршрутом: затримка може становити до 4 годин
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За резервним маршрутом курсуватимуть потяги:
- 711 Краматорськ-Київ
- 723 Харків-Київ
- 724 Київ-Харків
- 21 Харків-Львів
- 22 Львів-Харків
- 17 Харків-Ужгород
- 73 Харків-Перемишль
- 93 Харків-Хелм
В Укрзалізниці звернули увагу, що поїзди, які мали прямувати через станцію Полтава-Київська натомість проїжджатимуть станцію Полтава-Південна.
"Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину", - додали у пресслужбі.
У компанії додали, що уже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.
- Тим часом з 8 вересня польська залізниця проводитиме ремонтні роботи на шляхах до Перемишля. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни у розкладі
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