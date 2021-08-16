На Полтавщині зафіксували 30 випадків Дельта-штаму COVID-19
У Полтавській області підтвердили 30 випадків штаму коронавірусу "Дельта"
Про це повідомили РБК-Україна у пресслужбі облдержадміністрації.
"30 випадків "Дельти" в Полтавській області. 11 з них - у Полтавській громаді", - йдеться у повідомленні.
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