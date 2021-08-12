На Вінниччині від штаму коронавірусу "Дельта" померли троє людей

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Сьоме місце займає Вінниччина за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам "Дельта" - "привезений" з Росії. Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району - обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району", - зазначив він.



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Водночас, інформація про 13-річного померлого інфікованого "Дельтою", не відповідає дійсності.

На Житомирщині лабораторно підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу "Дельта", в наслідок якого померла одна людина.

"Вчора і сьогодні таку новину поширювали на центральних телеканалах. Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта", є 13-річний хворий. Він живий!", - додав Борзов.

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