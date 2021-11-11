На порядку денному Міненерго наразі немає питання віялових відключень, — заступник голови відомства
Міністерство енергетики України наразі не розглядає варіант запровадження віялових відключень
Про це заявив Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Сьогодні на порядку денному Міністерства енергетики питання віялових відключень не стоїть. У нас достатньо обсягів газу, щоб забезпечити населення до кінця осінньо-зимового періоду", — сказав Власенко.
-
Україна 6 листопада відновила імпорт електроенергії з Білорусі. У Міненерго Білорусі заявили, що поставки будуть здійснюватися протягом листопада.
-
Віялові відключення електроенергії цього опалювального сезону можливі ближче до січня-лютого. Такий прогноз озвучив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.93Продаж 30.33
- Актуальне
- Важливе