На порядку денному Міненерго наразі немає питання віялових відключень, — заступник голови відомства

Про це заявив Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"Сьогодні на порядку денному Міністерства енергетики питання віялових відключень не стоїть. У нас достатньо обсягів газу, щоб забезпечити населення до кінця осінньо-зимового періоду", — сказав Власенко.