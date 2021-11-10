В Україні можливі віялові відключення електроенергії у січні-лютому, — експерт

Такий прогноз озвучив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Я вважаю, що ризик віялових відключень в Україні є. Це буде ближче до січня-лютого. Тому що ми поки що не маємо 100%-ої впевненості, що будемо отримувати імпортну електроенергію з Білорусі або Росії, чи вистачить нам вугілля", — сказав Попенко.



Він підкреслив, що вже зараз Україна замість вугілля спалює газ, і не зрозуміло, чи буде така можливість на початку наступного року.



"Протягом двох місяців ми будемо мати величезні проблеми з постачанням електроенергії по всій території України. Тому що навіть якщо ми привеземо одночасно все вугілля — тільки для того, щоб доставити його на всі наші теплоелектростанції, знадобиться більше двох місяців", — прогнозує експерт.

Україна 2 листопада активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги склав близько 3 500 МВт/год.

Згодом, 6 листопада, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі. У Міненерго Білорусі заявили, що поставки будуть здійснюватися протягом листопада.