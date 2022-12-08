На російській авіабазі Дягілєво після вибухів стало менше на 9 бомбардувальників – супутникові фото

Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Як видно на супутникових знімках сервісу Planet.com, зроблених вранці 7 грудня, з авіабази зникли щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М.

Знімки опублікував у твіттері редактор інформаційної служби та інформаційних програм російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов.

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні, – написав він. – Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22М покинули базу, а також декілька інших літаків".

На знімках також видно сліди ще кількох зниклих Ту-22М. Марк Крутов припустив, що їх перемістили в інше місце на тій самій авіабазі.

5 грудня Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. також опублікувала фото з місця вибухів, що сталися на аеродромі Дягіляєво біля Рязані. На знімках видно сліди горіння біля бомбардувальника Ту-22М.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Атаки на аеродроми в місті Енгельс у Саратовській області Росії та Дягіляєво поблизу Рязані в британській розвідці назвали одним з найбільших провалів у російській обороні з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Військовий експерт Іван Киричевський в ефірі Еспресо зауважив, що російські військові бази та аеродроми є дуже вразливими, оскільки росіяни активно використовують ракети від систем ППО С-300 та С-400 для ударів по Україні

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