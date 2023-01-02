Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямку, на місто Бахмут та населені пункти, які розташовані поряд. Противник намагається покращити своє тактичне положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках", - зазначив Череватий.

За словами речника Східного угруповання, найбільшу кількість особового складу ворог зосередив на Бахмутському напрямку.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими та 87 пораненими. Противнику не вдається прорвати оборону ЗСУ. На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи - паливно-мастильні, артилерійські склади, техніку та особовий склад", - додав Череватий.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Бахмут майже зруйнований від російських обстрілів, однак, за його словами, військова ситуація там не катастрофічна

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. А на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ

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