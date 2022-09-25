Про це він розповів в етері Еспресо.

"Дивіться, переважна кількість цих людей – це особи, які мають право на ізраїльські паспорти. Це громадяни РФ єврейського походження. Такі люди заїжджають практично без обмежень, їх з початку війни в цілому заїхало близько 20 тис. Спочатку кількість євреїв з України була більша, потім росіяни швидко нас перегнали й на сьогодні майже в 1,5 раза кількість таких громадян більша", - сказав Євген Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі зауважив, що Ізраїль не надає статус біженця нікому, тому росіяни не надто квапляться тікати від мобілізації у цю країну.

"Немає принципових обмежень на в’їзд громадян Російської Федерації досі, але Ізраїль не найдешевша країна, яка не надає статус біженця нікому. Тому, я думаю, що кількість тих росіян неєврейського походження, які намагатимуться уникнути війни, буде невелика", - додав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ громадянам, які перебувають на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон

24 вересня Путін підписав закони про позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях, за добровільне здавання в полон, за дезертирство та неявку військовослужбовців на службу на заклик