На сьогодні в Ізраїлі російських євреїв у 1,5 раза більше, ніж українських, - посол України Євген Корнійчук
Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Ізраїлю заїхало близько 20 тисяч росіян єврейського походження
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Дивіться, переважна кількість цих людей – це особи, які мають право на ізраїльські паспорти. Це громадяни РФ єврейського походження. Такі люди заїжджають практично без обмежень, їх з початку війни в цілому заїхало близько 20 тис. Спочатку кількість євреїв з України була більша, потім росіяни швидко нас перегнали й на сьогодні майже в 1,5 раза кількість таких громадян більша", - сказав Євген Корнійчук.
Посол України в Ізраїлі зауважив, що Ізраїль не надає статус біженця нікому, тому росіяни не надто квапляться тікати від мобілізації у цю країну.
"Немає принципових обмежень на в’їзд громадян Російської Федерації досі, але Ізраїль не найдешевша країна, яка не надає статус біженця нікому. Тому, я думаю, що кількість тих росіян неєврейського походження, які намагатимуться уникнути війни, буде невелика", - додав він.
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