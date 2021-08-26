"На соціальні виплати та підтримку економіки": Шмигаль розповів, на що підуть $2,7 млрд від МВФ
Кошти, отримані Україною в межах розподілу Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), у розмірі $2,7 млрд дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати національну економіку
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"23 серпня ми отримали 2,7 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду. Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що це рішення ніяким чином не впливає на продовження співпраці України з МВФ у межах чинної програми stand-by.
- Нагадаємо, 3 серпня Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України в рамках розподілу $650 млрд серед країн-учасниць Фонду для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок COVID-19.
- МВФ 23 серпня перерахував Україні 1,9 млрд СПЗ, або $2,7 млрд в еквіваленті.
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