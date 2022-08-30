Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді", - йдеться в повідомленні

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Також уночі рашисти обстріляли з самохідної артилерійської установки територію Краснопільської громади. Зафіксовано 6 прильотів. повідомляється, що жертв та руйнувань немає.

25 серпня ворог обстріляв п’ять населених пунктів у Сумській області, згорів приватний будинок.

Уночі та вранці 27 серпня росіяни обстрілювали територію Сумської області з кулеметів і мінометів - пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату.

За день, 27 серпня, російський агресор обстріляв 7 громад Сумської області - зруйнував школу та гуртожиток.

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