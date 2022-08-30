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На Сумщині лише уранці зафіксовано 14 прильотів від російських загарбників

30 серпня, 2022 вiвторок
09:42
Сумщина Сумщина

Уранці 30 серпня рашисти обстріляли території Сумської області. Зафіксовано 14 прильотів російських снарядів

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді", - йдеться в повідомленні

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Також уночі рашисти обстріляли з самохідної артилерійської установки територію Краснопільської громади. Зафіксовано 6 прильотів. повідомляється, що жертв та руйнувань немає.

  • 25 серпня ворог обстріляв п’ять населених пунктів у Сумській області, згорів приватний будинок.
  • Уночі та вранці 27 серпня росіяни обстрілювали територію Сумської області з кулеметів і мінометів - пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату.
  • За день, 27 серпня, російський агресор обстріляв 7 громад Сумської області - зруйнував школу та гуртожиток.

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російська армія
війна з Росією
окупанти
ракетний удар
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