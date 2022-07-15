На Сумщині підірвалося авто з мирними жителями, одна людина загинула
15 липня на Сумщині підірвалося авто на міні. Загинула людина, ще одна поранена
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловіки з'їхали з проїзного шляху, яким було дозволено рух, на дорогу з позначкою "міни". Правоохоронці з'ясовують причини.
"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт", - додав Живицький.
- Внаслідок бойових дій в Україні заміновано території площею 82 525 км кв., що складає 13,6% території України..
- Нагадаємо, російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення. Окрім обстрілів житлових кварталів "градами" та "смерчами", вони розкидають підступні касетні міни.
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