Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні. Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловіки з'їхали з проїзного шляху, яким було дозволено рух, на дорогу з позначкою "міни". Правоохоронці з'ясовують причини.

"Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт", - додав Живицький.

Внаслідок бойових дій в Україні заміновано території площею 82 525 км кв., що складає 13,6% території України..

Нагадаємо, російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення. Окрім обстрілів житлових кварталів "градами" та "смерчами", вони розкидають підступні касетні міни.

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