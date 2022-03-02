На Сумщині українські військові "Байрактарами" знищили майже 200 одиниць російської техніки

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Очільник ОВА зазначає, що станом на вечір 1 березня знешкодили:

стоянку техніки (близько 80 одиниць, з них половина - гради) біля с. Пустовійтівка Роменського району;

близько 100 одиниць техніки (переважно танки та БТР) поблизу с. Бішкинь, по території у понад 2 км.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти їздять із білими прапорами й розстрілюють мирних мешканців.

1 березня у цьому ж регіоні окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону. 47-річний українець загинув на місці.

Цього ж дня на Сумщині відбувся перший обмін полоненими у війні, яка триває вже шостий день.

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"Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт. Сумщина - північний форпост України! Оборона Сумщини - це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", - написав Живицький.