На Сумщині українські військові "Байрактарами" знищили майже 200 одиниць російської техніки
У вівторок, 1 березня, українські військові на Сумщині застосували безпілотник "Байрактар" та поблизу сіл Пустовійтівка та Бішкинь знищили близько 180 одиниць ворожої російської техніки
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Очільник ОВА зазначає, що станом на вечір 1 березня знешкодили:
- стоянку техніки (близько 80 одиниць, з них половина - гради) біля с. Пустовійтівка Роменського району;
- близько 100 одиниць техніки (переважно танки та БТР) поблизу с. Бішкинь, по території у понад 2 км.
"Сьогодні ми - єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми - єдиний фронт. Сумщина - північний форпост України! Оборона Сумщини - це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", - написав Живицький.
- Раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти їздять із білими прапорами й розстрілюють мирних мешканців.
- 1 березня у цьому ж регіоні окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону. 47-річний українець загинув на місці.
- Цього ж дня на Сумщині відбувся перший обмін полоненими у війні, яка триває вже шостий день.
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