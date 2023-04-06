На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі
У ніч на 6 квітня російська армія обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області. Унаслідок цього пошкоджені лінії електропередачі
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Станом на 09:00 зафіксовано 6 прильотів зі сторони Курської області Росії. Рашисти гатили з мінометів по Білопільській громаді уночі.
Унаслідок обстрілу російського війська пошкоджені лінії електропередачі у регіоні.
Повідомляється, що ремонт розпочнеться одразу після отримання дозволу від Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- 3 квітня, росіяни вели вогонь Білопільську громаду в Сумській області.
- Армія РФ уночі на 4 квітня здійснили обстріл двох громад Сумської області. В результаті три людини дістали поранення.
- Російська окупаційна армія 5 квітня вкотре гатила по прикордонні території Сумської області. Загарбники застосували ствольну артилерію.
- 5 квітня, російські терористи обстріляли території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської та Середино-Будської громад Сумщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.69
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе