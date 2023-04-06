Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі

На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі

6 квітня, 2023 четвер
09:30
війна з Росією без електрики леп

У ніч на 6 квітня російська армія обстріляла прикордонні населені пункти Сумської області. Унаслідок цього пошкоджені лінії електропередачі

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Станом на 09:00 зафіксовано 6 прильотів зі сторони Курської області Росії. Рашисти гатили з мінометів по Білопільській громаді уночі.

Унаслідок обстрілу російського війська пошкоджені лінії електропередачі у регіоні.

Повідомляється, що ремонт розпочнеться одразу після отримання дозволу від Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

  • 3 квітня, росіяни вели вогонь Білопільську громаду в Сумській області.  
  • Армія РФ уночі на 4 квітня здійснили обстріл двох громад Сумської області. В результаті три людини дістали поранення.  
  • Російська окупаційна армія 5 квітня вкотре гатила по прикордонні території Сумської області. Загарбники застосували ствольну артилерію. 
  • 5 квітня, російські терористи обстріляли території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Глухівської та Середино-Будської громад Сумщини. 

Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
Читайте також:
байден
4 квітня, 2023 вiвторок
"Не буде так погано, як ви думаєте": Байден про рішення країн-членів ОПЕК+ скоротити видобуток нафти
Владлен Татарський
4 квітня, 2023 вiвторок
Відповідальність за вбивство пропагандиста Татарського взяла на себе організація, яка нібито підірвала Дугіну
Автор Сергій Згурець
4 квітня, 2023 вiвторок
Впродовж найближчого часу очікуватимемо агонію російського наступу. Колонка Сергія Згурця
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.87
    Купівля 36.87
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.86
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 квітня
10:29
Андрій Мельник
Експосол Мельник пояснив, чому Німеччина довгий час не хотіла давати Україні зброю
10:21
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росія 5 квітня обстріляла центр Берислава на Херсонщині: поранений чоловік помер у лікарні
10:17
Бахмут
Череватий про ситуацію в Бахмуті: Бої в міській забудові найскладніші
10:10
валюта євро
Курс валют в Україні на 6 квітня: ціна євро перевищила 40 грн
10:08
OPINION
Павло Клімкін
Чого шукав Макрон у Китаї
10:06
Нова Зеландія
Спецслужба Нової Зеландії заявила про постійні спроби іноземного втручання
10:02
Новини компаній
Волонтери передали військовим чергову партію благодійної допомоги
09:58
Польський бізнес планують залучати у відбудові України: Кубраков і Буда підписали меморандум
09:36
Оновлено
Іван Федоров, мер Мелітополя
"Нічне жахіття для окупантів": у Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер міста
09:24
нафта
Світові ціни на нафту впали: у чому причина
09:21
Ворог атакував Запоріжжя
Унаслідок атак РФ на Запорізьку область 5 квітня уражено агропідприємство, квартири й будинки
09:20
У Куп'янському районі Харківщини унаслідок обстрілів ворога поранений чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура
09:02
Поліція в Ізраїлі під час сутичок у мечеті Аль-Акса
У мечеті Аль-Акса вдруге сталося зіткнення ізраїльської поліції та палестинців: застосовували світлошумові гранати й гумові кулі
08:55
танк Аbrams M1/A1
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на танки Abrams для України 
08:43
на фото: руйнування
Ворожа армія 42 рази обстріляла Херсонщину минулої доби: є поранений, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури й будинки
08:42
Інфографіка
Окупанти
За добу ЗСУ ліквідували 390 військових РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА й гелікоптер
08:30
Авдіївка
Упродовж доби РФ убила 5 жителів Донеччини, 9 людей поранені
08:15
Meta випустила модель штучного інтелекту, яка може ідентифікувати об'єкти на зображеннях
08:08
Бургас порт
Болгарія повністю закриває порти для російських суден
08:07
OPINION
Юрій Богданов
Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
08:05
Ексклюзив
ПТУ
Цифровізація системи освіти сприятиме її постійному розвитку, - заступник голови Держслужби якості освіти Юрійчук
07:54
Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини
07:30
Росія
Губернатор Брянської області заявив про мінометний обстріл з боку України та пошкодження будинків й автомобіля
07:19
Джеймс Клеверлі
МЗС Великої Британії: Треба зосередитися на війні зараз, заявка України на вступ до НАТО - пізніше
07:11
ЗСУ
В епіцентрі бойових дій – Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка: ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та відбили понад 60 атак РФ
06:47
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати, - МЗС Китаю про зустріч Інвень з Маккарті
06:41
Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
У березні зросла інтенсивність російських обстрілів, - ДПСУ
06:27
Путін і Сі Цзіньпін
Путін намагається створити образ шанованої Росії на тлі заяв КНР про відсутність "безмежної дружби", - ISW
06:13
торнадо в США
Щонайменше п'ять людей загинули в результаті торнадо, який пронісся в Америці
05:58
Лавров
Лавров заявив про "гарячу фазу війни" зі США через постачання в Україну далекобійної зброї
05:32
санкції проти РФ
У першому кварталі року нафтогазові доходи Росії впали на 45%
05:25
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: можливий залп до 24 "калібрів" 
05:04
вакцина і безпліддя
Понад 17% людей на Землі страждають від безпліддя, — ВООЗ
04:37
У французькому місті Авіньйон з’явився мурал з Макроном-"Гітлером"
Макрон втрачає підтримку: лідером президентського рейтингу стала Ле Пен, - опитування
04:09
Естонія
Естонія скасувала гастролі російського театру: виступав у Криму після анексії
03:41
Зеленський зустрівся з мерами польських міст-рятівників
Зеленський зустрівся з мерами чотирьох польських "міст-рятівників"
02:45
ЄС - Китай
Президент Франція та голова Єврокомісії прибули до Китаю: говоритимуть про Україну
02:17
У Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок
В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули
01:49
У Зеленського не виключили переговори з РФ щодо Криму у разі виходу ЗСУ до його кордонів
01:43
Лукашенко і Путін
"Нічого ми не обвалилися": Лукашенко з Путіним обговорив реалізацію проєкту "союзної держави"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV