На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Станом на 09:00 зафіксовано 6 прильотів зі сторони Курської області Росії. Рашисти гатили з мінометів по Білопільській громаді уночі.

Унаслідок обстрілу російського війська пошкоджені лінії електропередачі у регіоні.

Повідомляється, що ремонт розпочнеться одразу після отримання дозволу від Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.