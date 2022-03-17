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Головна війна з Росією На Сумщині знищити кілька САУ, БУК та склад боєприпасів – Живицький

На Сумщині знищити кілька САУ, БУК та склад боєприпасів – Живицький

17 березня, 2022 четвер
05:05
війна з Росією яворівський полігон

ЗСУ відбивали у рашистів Охтирський район. Бої точилися за Боромль, прикордонну Велику Писарівку та поблизу Тростянця.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, повідомляє «Еспресо».

За його словами, в ночі ЗСУ повибивали загарбників із їх артилерійських позицій під Тростянцем. Кілька годин поспіль тривав бій ще в одному напрямку - за прикордонне село Велика Писарівка. «Там російські вороги сьогодні бачили пекло наяву» - стверджує голова Сумської ОВА. У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів.

Водночас, через відсутність зелених коридорів рашисти активно зайнялись мародерством, яке гірше, ніж те, яке було за фашистів. Для них потрібно придумати нове слово. «Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю» - розповів він.

«Ми бачимо кожен крок російських терористичних військ і робимо з ними те, що й маємо!» - наголосив Живицький.

  • Нагадаємо, що ЗСУ днями збили гордість окупантів за $15 млн.
  • Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як артилерія зробила пекло для командного пункту рашистів.

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