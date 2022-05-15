На свій день народження Вакарчук заспівав "Еверест" на передовій під Харковом. Поруч із нерозірваною міною
У свій день народження, 14 травня, український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привіз допомогу військовослужбовцям в районі Харкова та заспівав для них пісень
Про це написав Сергій Жадан у facebook.
"А в нас учора був іменинник. Слава Вакарчук вирішив свій день народження відсвяткувати в Харкові. Тож як людина щедра й позитивна, привіз купу подарунків - старлінки й супер-пупер-костюми для танкістів. Ми докинули від себе пару ящиків спорядження, гірку харчів і відвезли все це хлопцям", - написав він.
Під час виступу поруч на асфальті зауважили не розірвану міну.
"В процесі саунд-чеку виявили поруч в асфальті міну (себто, це не постановка, так випадково сталось). Міну не чіпали, пісню доспівали, все передали", - сказав Жадан.
Співак на своїй сторінці також розповів про святкування дня народження із захисниками.
"Добре зустрів день народження з нашими захисниками. І конкурси цікаві були в програмі", - написав він.
- 22 квітня гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя.
- 29 квітня Святослав Вакарчук записав спеціальну версію пісні "Обійми" для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу".
- 13 травня Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС.
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